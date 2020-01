Zo voorkom je een gat in je kaars bij het branden

Ken je dat: heb je een prachtige dure geurkaars gekocht, brandt ‘ie niet mooi op. Er ontstaat een groot gat in het midden, wat er niet mooi uitziet en ook nog eens zonde is van de kaars. Dit is hoe je dat voorkomt:

1. Knip het lontje regelmatig kort

Als de lont van je kaars te lang is, gaat ‘ie walmen. Knip het lontje daarom regelmatig even bij. Het beste is als ‘ie niet langer dan een halve centimeter is.

2. Zet je kaarsen niet naast elkaar

Het ziet er hartstikke leuk uit, 3 kaarsen bij elkaar op een plateau. Doe dit toch maar niet. Je kunt het beste afstand tussen je kaarsen houden, want de warmte van de ene kaars, kan de andere kaars laten smelten.

3. Laat de kaars de eerste keer lang branden

Als je een nieuwe kaars hebt, dan is het belangrijk om ‘m de eerste keer lekker lang te laten branden. En wel tot de hele bovenlaag weg gebrand is. Als je ‘m de eerste keer kort brandt, is de kans op een gat heel groot.

4. Zet je kaars niet bij een raam

En ook niet op de tocht. Als er tocht bij het vlammetje komt, zal het vlammetje één kant op branden. Dit heeft als gevolg dat je kaars scheef raakt, omdat ‘ie aan één kant sneller opbrandt.

5. Aluminiumfolie

Trek je kaars een jasje van aluminiumfolie aan. Zo smelt de kaars aan de zijkanten sneller en voorkom je dat ‘ie in het midden sneller opbrandt dan aan de randen. Let op: dit kan erg heet worden, dus houd je kaars in de gaten. Als je dat aluminiumfolie geen gezicht vindt, dan kun je ‘m in een mooie kaarsenhouder zetten.

6. Randen wegsnijden

Is er nou toch een gat ontstaan in het midden? Snijd dan de randen weg, zodat de bovenkant weer mooi gelijk loopt. Als je dit regelmatig bijhoudt, blijft ‘ie mooi.

Bron: Roomed. Beeld: iStock