Libelle Legt Uit: Zó was je je gordijnen

Gordijnen wassen is een klusje dat door veel mensen liever wordt overgeslagen. Maar kun je gordijnen eigenlijk wel zelf wassen? En zo ja, hoe doe je dit dan het beste?

Ten eerste is het belangrijk om het waslabel goed te bestuderen. Waar zijn je gordijnen van gemaakt en op welke temperatuur mag je ze wassen?

Materialen

Gordijnen van polyester zijn het gemakkelijkste om zelf te wassen. Zijn je gordijnen gemaakt van katoen of linnen? Let dan extra goed op voordat je ze zomaar in de wasmachine gooit. Deze stoffen kunnen tot wel 4% krimpen (en je wil natuurlijk geen gordijnen die ineens tien centimeter boven de grond hangen). Heb je gordijnen met een voering? Was deze dan niet zelf maar laat deze reinigen in een stomerij, deze gordijnen zijn namelijk erg krimpgevoelig.

Gordijnen-wassen-stappenplan:

Goed, je hebt gordijnen die je volgens het waslabel zélf kan wassen. Dan wil je het natuurlijk wél meteen goed doen. Zo pak je dit klusje het beste aan:

Verwijder eventuele metalen haakjes en vouw het gordijn met de punten naar elkaar toe.

Stop het gordijn in een oude panty of een waszak. Zorg dat de panty of de waszak stevig dichtgeknoopt zit.

Vul de wasmachine niet voor meer dan 1/3 e van het maximaal toegestane gewicht.

van het maximaal toegestane gewicht. Was gordijnen met een klein beetje wasmiddel op 30 graden.

Doe je gordijnen niet in de droger, maar hang ze nat op, zo voorkom je kreukels. Tip: hang de gordijnen meteen terug en laat ze op deze manier drogen.

Je hoeft gordijnen meestal niet te strijken, dat maakt ze namelijk meer kreukgevoelig in de toekomst. Na een paar weken zullen de ergste kreukels van het wassen vanzelf verdwijnen.

Bron: Gordijnshop.nl. Beeld: iStock.