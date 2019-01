Zo maak je zelf je wasmachine schoon

Een wasmachine verwijdert vlekken en onaangename geurtjes uit kleding, maar daardoor vergeet je misschien wel juist dat de machine zelf ook af en toe een wasbeurt nodig heeft.

Denk bijvoorbeeld aan wasluis dat in het rubberen gedeelte tussen het deurtje en de machine zit. Maak je dit niet zo nu en dan schoon, dan heb je zelfs kans dat je je schone was met bruine vlekken eruit haalt. Ieks.

Viezigheid

Daarnaast zitten er natuurlijk resten wasmiddel en wasverzachter in het speciale bakje hiervoor. En om dan nog niet te beginnen over de kalkaanslag. Al deze rommel kan ervoor zorgen dat de levensduur van het toestel wordt verkort. Geen tijd te verliezen dus.

Grote schoonmaak

Na een paar keer wassen kan het zo zijn dat je wasluis in de manchetrand ziet verschijnen. Dit zijn – zet je schrap – lichaamsvetten, haren en huidschilfers die bij lage temperatuur in aanraking komen met het wasmiddel. Dit kan zorgen voor vlekken of vieze geurtjes in je was. Het is dus erg belangrijk dat je deze rand goed schoonmaakt. Dit kan gewoon met een stukje keukenpapier.

Het bakje

Het zeepbakje voor het wasmiddel kun je eruit halen en in de wasmachine stoppen of natuurlijk met de hand afwassen. Vergeet vervolgens niet om de plek waar het laadje normaal zit ook schoon te maken.

Soda

En dan nu de trommel: laat de machine een keer op 90 graden draaien zonder was maar met een halve kop soda. Dit lost het kalk, vet en vuil op. Daarnaast elimineert dit ook de nare geurtjes die in je was zouden kunnen zitten na het wassen. Zorg er daarbij wel voor dat je de soda in de machine doet, en dus niet in het zeepbakje.

Voorkomen

Het is belangrijk dat je maandelijks dit ritueeltje uitvoert. Maar daarnaast kun je ook een boel schoonmaakwerk besparen door je wasmiddel goed te doseren en poederwasmiddel te gebruiken in plaats van vloeibaar wasmiddel. Succes!

Bron: AEG.nl. Beeld: iStock