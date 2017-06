Oke, we geven toe: toen we ons konijn aanschaften was-ie meer bedoeld voor de kinderen dan voor onszelf. Maar wát is zo’n beestje gezellig in huis. Dan moet je alleen wél weten hoe je het dier goed verzorgt. Daarom tips om nog meer plezier te hebben van je konijn.

Hij hoort er helemaal bij

Wist je dat een konijn een sociaal dier is? Het liefst is een konijn gewoon onderdeel van het gezin. En geef toe: het is ook een heerlijk pluizig knuffelbeest. Daarom is het ook niet verstandig om een hok ergens ver weg in de tuin te bouwen: houd het huisje van je konijn juist dichtbij je eigen leefomgeving. In de woonkamer dus, of de keuken. En zet je het hok toch liever buiten? Zorg er dan wel voor dat het meer dan 10 graden buiten is!

Slaapkoppie

Een konijn heeft een ander slaapritme dan wij. Overdag slapen ze een aantal keer kort en ‘s avonds en ‘s nachts zijn ze vaak wakker. Haal een konijn dus niet altijd uit z’n hazenslaapje, want daar wordt-ie niet gezelliger op. Maar als-ie eenmaal wakker is, vindt dit sociale dier het heerlijk om te knuffelen. En daar krijg jij een hele hoop liefde voor terug.

Schoonmaken die boel

Een konijn voelt zich het allerbest wanneer je de kooi zeker een keer per week schoonmaakt. Laat je konijn lekker in de kamer lopen wanneer je met het hok aan de slag gaat, dan is-ie helemaal in z’n element. Sop ‘t hok goed uit, gooi het vol met een laag zaagsel, strooi er daarna wat hooi in en zorg ervoor dat je konijn genoeg stro heeft om een lekker bedje te maken. Ook belangrijk: creëer een plekje in het hok waar het dier zich terug kan trekken. Want ja, óók konijnen hebben zo hun privacy nodig.

Verwen ‘m lekker

Een konijn heeft elke dag een schoon bakje met voeding nodig. Logisch, natuurlijk. Maar wist je dat konijnen ook erg genieten van soms eens wat extra’s? Bijvoorbeeld de Vitakraft Kräcker. Die is eigenlijk onmisbaar in het konijnenverblijf. Deze verantwoorde snack is namelijk drie keer in de oven gebakken waardoor je konijn extra zijn best moet doen om de natuurlijke ingrediënten van het houten stokje af te knabbelen. En dit vindt-ie niet alleen lekker, maar zo blijft hij ook fit en gezond. Win-win!

