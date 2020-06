Zó zorg je ervoor dat je planten geen last hebben van je ventilator

Waar de ventilator vaak onze grote held is in de zomer, zijn je planten er wat minder blij mee. Ze kunnen er flink last van hebben en sneller verleppen. Merk je dat je planten een beetje beginnen weg te kwijnen? Probeer dan eens deze tips.

De kans is groot dat ze weer helemaal opleven!

Advertentie

Plotselinge verandering

Of planten het wel of niet goed doen, hangt niet alleen maar af van de hoeveelheid water en licht dat ze krijgen. Ook de kwaliteit van de lucht is heel belangrijk voor hun gezondheid. Daarnaast is het belangrijk om je te realiseren dat planten niet heel goed tegen een plotselinge verandering kunnen. Een ventilator die plotseling veel lucht hun kant opblaast, kan dan ook funest zijn.