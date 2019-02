Zó zorg je extra goed voor je hond tijdens de sneeuw en kou

Je zou het met zo’n lekkere warme vacht misschien niet verwachten, maar vrieskou kan ook voor je hond een risico vormen.

De Britse dierenarts Laura Playforth heeft wat handige tips om je trouwe viervoeter extra goed te verzorgen tijdens koud weer.

Brrr…

Je zou denken dat honden het door hun vacht lekker warm hebben, maar als jij het koud hebt, dan is het ook koud voor je hond. Zelfs langharige honden lopen het risico onderkoeld te raken. Hou je hond daarom zo veel mogelijk binnen, vooral ’s nachts. Zorg er ook voor dat wanneer je van huis bent, je de verwarming niet helemaal uitdraait. Sommige rassen, zoals een dobermann of chihuahua, hebben extra bescherming nodig. Deze honden kunnen daarom wel wat hondenkleertjes gebruiken als ze in de vrieskou naar buiten gaan.



Eten en drinken

Controleer regelmatig het waterbakje van je hond en vul het aan wanneer het bijna leeg is. Bij koude temperaturen is het belangrijk dat je huisdier goed gehydrateerd blijft. Hou ook in de gaten of ze genoeg eten. Als je viervoeter voor een langere tijd buiten in de kou is, verbrandt hij/zij ook meer calorieën.

Wandelen

Let tijdens het wandelen goed op bevroren meren. Grote kans dat het ijs jouw hond niet kan dragen. Let ook op stenen of kuilen in de grond die niet goed zichtbaar zijn door de sneeuw, hieraan kan je hond zich flink bezeren. Na het wandelen weer lekker naar binnen? Het klinkt misschien gek, maar let wel op voor een eventuele hitteberoerte. Vooral honden met een kleine, korte neus kan de overgang van heel koud naar heel warm heftig zijn. Veeg de pootjes van je viervoeter schoon met een handdoek en warm water wanneer je thuiskomt na een wandeling. Zout en chemicaliën die worden gebruikt bij het strooien, kunnen irriterend zijn voor de kussentjes onder de poten.

Bron: Country Living. Beeld: iStock