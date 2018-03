Zoekplaatje: kun jij het paasei tussen de bloemetjes vinden?

Pasen is natuurlijk niet compleet zonder een paar lekkere paaseitjes. Daarom hebben we deze keer een heel toepasselijk zoekplaatje voor je: want kun jij het paaseitje tussen deze bloemetjes vinden?

Wij waarschuwen je alvast: dit zoekplaatje van Gergely Dudás is absoluut niet gemakkelijk…

Klik hier voor de oplossing.

Bron: Dudolfsolutions. Beeld: Facebook