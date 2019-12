Over dit zoekplaatje doen sommige mensen zelfs dágen: zie jij de kat?

Zoekplaatjes houden de gemoederen vaak bezig op het internet. De een zegt dit, de ander vindt dat… Maar wie kan tussen al deze uilen nu precies die éne kat vinden?

Dat is de vraag bij dit zoekplaatje.

Het lijkt makkelijk, maar begin er maar eens aan. Sommige mensen doen er zelfs dagen over, anderen vinden de kat in een paar seconden al. Het is maar net waar je allemaal op let. En als je eenmaal weet wát je precies zoekt, is het een stuk makkelijker…

Zie jij de kat?

Niet gelukt? Geen zorgen, wij helpen je. Voordat je nog drie dagen in wanhoop aan het speuren bent.

Je moet vooral letten op de snaveltjes. Want er is er één die een ‘kattenmondje’ heeft in de vorm van een ‘Y’. En dat is het grijze beestje linksonder, derde rij van links. Zie je ‘m? Makkelijk is het nu, hè, als het weet?

Bron & Beeld: Facebook, Twitter