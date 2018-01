Zoete-aardappelfriet vs. gewone friet: wat is gezonder?

Ruil jij je geliefde frietjes regelmatig in voor zoete-aardappelfrietjes omdat dat volgens verschillende berichten gezonder zou zijn? Dan hebben wij goed en slecht nieuws.

In de afgelopen jaren is de zoete aardappel veel populairder geworden en is-ie op menig weekmenu te vinden elke week. We maken er stamppot van, bakken het in de oven en verruilen zelfs de gewone frietjes voor de zoete-aardappelvariant. Maar is de zoete aardappel eigenlijk wel echt verantwoorder dan de gewone aardappel?

Verschillen

De zoete aardappel en de gewone aardappel blijken helemaal niet zoveel te verschillen. Ze bevatten bijvoorbeeld allebei ongeveer evenveel calorieën, koolhydraten en vezels. Tuurlijk zijn er wel verschillen: zo bevatten normale aardappelen meer ijzer, kalium en vitamine C, maar ook minder suiker. Zoete aardappelen bevatten op hun beurt meer vezels, calcium en vitamine A. Het een kun je dus niet gezonder noemen dan de ander.

Bereidingswijze

Waar het allemaal om draait: de bereidingswijze. Normale friet worden vaker gefrituurd dan zoete-aardappelfriet, die vaker in de oven worden gebakken. Zou je ze allebei frituren, dan zouden ze allebei 300 calorieën bevatten, maar zou je ze beide in de oven bakken, dan zouden ze allebei een stuk gezonder zijn. Het slechte nieuws: je hebt dus eigenlijk voor niets zo lang je favoriete friet niet gegeten. Het goede nieuws: dat kun je nu gewoon weer doen.



Bron: Menshealth.nl. Beeld: iStock.