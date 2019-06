In de tuin, op je werk of op de keukentafel: van bloemen wordt iedereen blij. En omdat Libelle jarig is, trakteren we extra voordelig op een Bloemenbox vol zomerse bloeiers.

Wegens succes verlengd

Wij hebben een prachtig boeket samengesteld, dat je wegens succes nu tot en met 10 juni kunt bestellen. Zet ze in een grote vaas of in heel veel kleine vaasjes en haal de zomer in huis. Bij de bloemen die je krijgt opgestuurd, zit ook een mini-workshop met een stap voor stap-beschrijving om ook zelf zo’n heerlijke bloemensfeer te creëren.

Fijne korting

Deze fijne bloemenbox kun je nu als Libelle-lezeres bestellen voor slechts € 15,- inclusief verzending. Normaal kost dit pakket € 18,95. In de box zitten pioenen, gerbera’s, kamille, vingergras, zilvervaren en ridderspoor. Het wordt op de eerste dag van de zomer, vrijdag 21 juni, thuisbezorgd.

