Dat was het dan: de zomer start een stuk kouder dan we gewend zijn

Morgen kunnen we in het hele land nog genieten van een zomerse dag, maar daarna moeten we het helaas even zonder het mooie weer doen. En dat heeft alles te maken met een bijzonder weerfenomeen.

We krijgen vanaf donderdag namelijk te maken met de ‘schaapscheerderskou’. Dat betekent dat de wind uit het noorden of noordwesten zorgt voor koele lucht en bewolking. Het weerfenomeen dankt zijn naam aan de periode waarin herders hun schapen scheren. Dat doen ze namelijk het liefst op bewolkte dagen zodat de schapen niet verbranden.

Grijze dagen

Voor ons betekent dat grijze, frisse dagen tot en met zaterdag. Weerplaza meldt dat we daarbij kunnen rekenen op regenbuien die morgennacht al ons land binnenkomen. Morgen kunnen we nog genieten van een mooie dag met temperaturen rond de 28 graden, maar daarna moet die jas toch echt weer even aan. Toch lijkt het niet lang te duren voor we weer naar het strand kunnen. Volgens Weerplaza wordt het volgende week alweer beter en eindigt deze maand waarschijnlijk nog vrij zomers.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.