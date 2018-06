De zomer komt terug: dít wordt de mooiste dag van de week

Waren we net een beetje gewend aan dat zomerse weer, moesten we deze week ineens weer onze jas uit de kast trekken. Maar er is goed nieuws: er komt weer zomer onze kant op.

Na het weekend komt het zomerweer volgens Weeronline namelijk weer terug. Dat kan in het binnenland temperaturen van 22 tot 26 graden opleveren. Woensdag en donderdag draait de wind naar het oosten en dat kan er zelfs voor zorgen dat we op 25 tot 28 graden kunnen rekenen. Onweer? Dat laat ook nog even op zich wachten door een hogedrukgebied ten noorden van Nederland. Helaas kan het op de stranden wat koeler zijn door de wind. Daardoor wordt het in de kustgebieden (voor de duinen) in het begin van de week maar 18 graden. Maar ook daar loopt de temperatuur op woensdag en donderdag op tot 24 graden.

Omslag

Helaas lijkt de zomer niet heel lang te blijven hangen. Na woensdag en donderdag wordt de verwachting onzeker en lijkt de bewolking toe te nemen. Donderdag ontstaan er in de avond zeer waarschijnlijk onweersbuien en dat lijkt het begin te zijn van een omslag in het weer. Maar zoals altijd met het weer: het is maar net hoe de wind waait.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Weeronline.nl. Beeld: ANP.