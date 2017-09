Warrig weer: het was vóór de zomer warmer dan in de zomer

Vanaf morgen zijn alle schoolvakanties weer voorbij in Nederland en begint het regelmatige leventje in veel huishoudens weer.

Maar juist in de periode vóór de zomervakantie van de scholen begon was het echt zomers weer.

Lekker in het zonnetje

De voorzomer,van 1 juni tot 15 juli, was dit jaar gemiddeld een stuk warmer en zonniger dan de hoogzomer, van 15 juli tot 31 augustus. Voordat de zomer echt begon was het al zeker 20 dagen lang minstens 25 graden in ons land. Op 5 dagen in die tijd was het zelfs 30 graden of warmer. De zon scheen ook meer dan normaal: 305 uren terwijl dat normaal gesproken rond de 292 uren gemiddeld ligt.

Bijzonder

En die hoogzomer dan, eind juli en heel augustus? Die was een stuk slechter. Er waren maar 2 dagen dat het 30 graden of hoger was in ons landje. Ook werd maar 4 keer een temperatuur van 25 graden gehaald. En het gebeurt niet vaak dat de zogeheten voorzomer beter weer heeft dan de echte zomer. In de afgelopen 30 jaar kwam het slechts 8 keer voor.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock