Bereid je voor: het wordt een zomer vol extreme weertypen

Wat hébben we een geluk tot nu toe: de lente is lang, zonnig en over het algemeen heerlijk warm.

De zomer begint officieel over dik twee weken en volgens weerman Piet Paulusma wordt het flink warm, zonnig, maar ook heel nat.

Graad hoger dan normaal

In de zomermaanden juni, juli en augustus liggen de temperaturen waarschijnlijk een halve tot een hele graad hoger dan normaal. “Misschien zelfs nog warmer”, aldus Piet. Verheug je op lange stranddagen: we mogen ook een normaal tot boven normaal aantal zonuren verwachten.

Warmtegolven

Maar dan zijn we er nog niet. Sla die luchtige zomerjurkjes en slippers maar alvast in, Piet verwacht namelijk minimaal twee warmtegolven, of zelfs hittegolven. Natuurlijk komt dat zonnetje in Nederland altijd met een aantal buien: de zomer kan nog weleens nat uitpakken. Verwacht wordt zelfs dat we meer regen dan normaal op ons dak krijgen, letterlijk en figuurlijk.

Een goede jas aanschaffen is dan ook geen overbodige luxe:

Bron: Hart van Nederland. Beeld: iStock