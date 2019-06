Fan van gin-tonic? Dan is dit zomerdrankje jouw nieuwe favoriet

Nu de temperaturen eindelijk naar zomerse temperaturen stijgen, kunnen we ons voorbereiden op barbecuen in de achtertuin en zonnige middagen op het terras. De grote vraag is: wat drinken we deze zomer?

Gin-tonic is al jaren een populair drankje en dat zijn we nog lang niet zat, maar we staan altijd open voor nieuwe ideeën. Zeker wanneer het gaat om deze twee dingen: porto en tonic.

Rode of witte port

De porto-tonic belooft het drankje te worden van deze zomer en daar kunnen we ons wel in vinden. In plaats van gin mix je met port en dat maakt ‘m net wat zoeter dan z’n voorganger. Je kunt hier zowel rode als witte port voor gebruiken en voor wat variatie kun je ook gember of een takje rozemarijn toevoegen. Meer pit? Voeg dan wat rode peper toe. Zo ziet dat er dan uit:

Dit bericht bekijken op Instagram Duplamente apaixonada!💘 #crush #portotonic #drinklover Een bericht gedeeld door Barbara Paludetti 💋 (@bapaludetti) op 15 Jun 2019 om 8:50 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram #portonic #portotonic #portotonico #heimat #sommerliebe #saudades Een bericht gedeeld door Elisabeth Hockenjos (@muehlbachperle) op 8 Jun 2019 om 8:40 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Apero Time! #portotonic #workinglife #porto Een bericht gedeeld door Kristijn Soetaert (@kristijn.s) op 29 Mei 2019 om 11:11 (PDT)

Bron: Flair.be. Beeld: iStock.