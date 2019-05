Deze betaalbare zomerjurk is de grootste hit van dit seizoen

Noem ons kinderachtig of flauw, maar het blijft een van de leukste dingen die er zijn: complimentjes krijgen over een kledingstuk dat er duur uit ziet, maar je in de winkel maar een paar tientjes heeft gekost.

Normaal gesproken is het een kwestie van goed speuren naar dat soort schatten. Dit seizoen is dat anders. In de polkadotjurk zie je er namelijk meteen chic uit. Vooral witte polkadots op een bruine jurk zijn een klassieker. Kijk maar naar Julia Roberts in Pretty Woman. Het moment dat ze haar minirok en lieslaarzen verruilde voor die (inmiddels iconische) bruine stippenjurk en witte hoed om naar de paardenraces te gaan, is het moment waarop ze Richard Gere’s hart definitief voor zich won.

Advertentie

Chique look

Als je kijkt naar andere liefhebbers van de polkadot – Christian Dior, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor – is er geen ontkennen meer aan: de dot is een betaalbare manier voor een chique look. De polkadotjurk deed vorig jaar z’n intrede en blijft een graag geziene zomergast. De jurk komt in vele gradaties: een zijden polkadotjurk is perfect voor een huwelijk, een frivool niemendalletje is heerlijk om over je bikini of badpak te knopen naar het strand. Joehoe Richard Gere, waar ben je?

Als je er nog niet een had, is dit dus het moment om in te slaan. Onze favorieten:

Beeld: ANP