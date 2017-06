Gaat jouw kleine avonturier binnenkort op zomerkamp? Om je (klein)kind een onvergetelijke vakantie te bezorgen, wil je je hier vast tot in de puntjes op voorbereiden – zodat ‘ie niks tekortkomt.

Met deze tips gaat dat helemaal goed komen!



1. Neem voordat je gaat inpakken eerst contact op met de organisatie van het kamp

Niemand wordt blij van te veel en onnodige bagage. En je wilt natuurlijk ook niks vergeten. De organisatie heeft vast wel een lijstje klaarliggen met wat je kind echt wel en echt niet nodig gaat hebben. Beddengoed wordt bijvoorbeeld nog weleens vergeten. Google zeker ook eens op ‘checklist zomerkamp’.

2. Label alle kleding en spullen van je kind

Dacht je dat je kleine sloddervos op zomerkamp ineens de opgeruimdheid zelve zal zijn? Nee hoor. En dat is hartstikke logisch: hij is daar vooral om plezier te maken! Soms kunnen kleren en spullen weleens door de war raken en in de tas van een ander kind belanden. Door alles te labelen met bijvoorbeeld de initialen van je kind, weet je zeker dat hij z’n spullen goed terug kan vinden.

3. Maak je niet druk om je kind ‘alleen’ op zomerkamp te laten gaan

Vrienden maken is juist een van de doelen van een zomerkamp. En dat is leuk! Vooral zo insteken bij je kind. En eh, voor jou is het hele zomerkamp natuurlijk ook best spannend: je vertrouwt je kind toe aan een organisatie. Uiteraard zullen zomerkampen updates geven over hoe het met je kind gaat en kun je altijd zelf contact met ze opnemen. Lees je hierover goed in voordat je kind op zomerkamp gaat.

4. Weet wat je kind eet op zomerkamp

Reisleiders van zomerkampen zijn meestal ook getraind in het koken voor groepen. En met een beetje boel geluk, schotelen zij ook nog eens hartstikke gezonde maaltijd voor. Zo werkt reisorganisatie Vinea sinds dit jaar samen met Allerhande, en hebben ze samen met deze culi’s van Albert Heijn menu’s samengesteld met alles wat kinderen nodig hebben. Is je kind vegetarisch, volgt ‘ie een speciaal dieet of heeft ‘ie een voedselallergie? Geef dat altijd duidelijk van tevoren aan!

5. Bereid jezelf én je wasmachine goed voor op de berg aan kleding die je kind weer mee terug neemt

Nog een handig trucje bij het inpakken is de volgende som: geef je kind 1,5 keer zoveel kleren mee als de dagen dat ‘ie op zomerkamp is. Duurt het kamp een week? Dan geef je je mini-me dus zo’n 10 schone onderbroeken, sokken, broeken en shirts mee. Die ook weer gewassen moeten worden, ja. Wat we met een serene glimlach zullen doen, toch?

Wil jouw (klein)kind ook op zomerkamp? Bij Vinea kunnen kinderen van 7 tot en met 18 jaar kiezen tussen verschillende soorten kampen. Zeilen en surfen, bijvoorbeeld. Of juist Smart Camps, waarbij ze hun hersenen moeten laten kraken. Lees hier meer over het aanbod van Vinea!

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: Vinea. Beeld: iStock