Waarom het voor zomerliefhebbers goed nieuws is dat het winter is

Ben jij iemand die liever een winterslaap doet om maar zo min mogelijk van de winter mee te krijgen? Grote kans dat jij al helemaal klaar bent met die donkere dagen, en daarom ook niet kan wachten tot de winter eindelijk voorbij is. We hebben goed nieuws voor je.

Want zondag is de winter officieel begonnen, en dat betekent dat de dagen nu weer steeds langer worden.

Kortste dag

Zondag is de kortste dag van het jaar. Dat betekent dat we deze dag lange tijd in het donker zullen zitten, maar dat brengt óók goed nieuws met zich mee. Want het betekent dat de dagen vanaf nu alleen maar weer langer zullen worden. En dat de zomer dus weer iets dichterbij is.

7,5 uur licht

De zon komt zondag op om 8.49 uur en gaat om 16.30 uur alweer onder. Dat betekent dat we slechts 7,5 uur licht hebben op deze dag. Je zult het niet direct merken, maar heel langzaam aan zullen de dagen hierna weer langer worden, en dus ook lichter.

Winterweer

Hoewel het nu dus officieel winter is, merken we dat nog niet heel erg wat betreft de temperaturen. Met een gemiddelde temperatuur van 9 graden in Nederland, is de start van de winter dus zacht te noemen. Op deze eerste winterdag is het weer druilerig en grijs. Het gaat regelmatig regenen en er staat een zwakke tot matige zuidenwind.

Witte Kerst

Wie op een witte Kerst zit te wachten, moeten we helaas teleurstellen. Weeronline voorspelt dat de temperatuur tijdens deze dagen gemiddeld 7 tot 8 graden hoger is dan normaal. Tijdens Kerst is het wisselvallig met kans op regen. Maar, er is ook goed nieuws. Want op Eerste Kerstdag is het op de meeste plekken in Nederland droog mét een beetje zon. Op Tweede Kerstdag wordt er minder zon verwacht en is er kans op toenemende regen.

Toch een winterdip? Dít kun je ertegen doen volgens dokter Rutger:

Bron: Weeronline. Beeld: iStock