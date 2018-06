Hete, zomerse dagen voorbij: koelere dagen in het vooruitzicht

Het is officieel nog niet eens zomer, maar toch hebben we al tientallen hete, zomerse dagen achter de rug. Het zal komende week daarom even wennen zijn, want er komen wat koelere dagen aan.

Sinds 19 mei is de middagtemperatuur nog niet onder de 20 graden Celsius geweest, maar deze week is het dan toch zover. Het wordt weer kouder. Met name dinsdag en woensdag worden behoorlijk koele dagen, aldus Diana Woei, weervrouw bij Weerplaza.

Koele lucht

“De astronomische zomer moet nog beginnen, toch hebben we al veel zomers warme dagen gehad”, vertelt Diana. “Maar de kentering komt eraan. Deze week wordt het minder warm. Onder invloed van een hogedrukgebied boven de Noordzee voert een noordelijke wind namelijk koele lucht aan.” Maar niet getreurd. Volgens Diana gaat de temperatuur rond 21 juni weer gewoon omhoog en krijgen we weer een aantal warme, zomerse dagen.

Maandag

Maandag is het voornamelijk bewolkt, maar het blijft gelukkig over het algemeen wel droog. “Alleen in het zuiden is er kans op een stevige regen- of onweersbui”, zegt Diana. ’s Middags kan het zonnetje af en toe doorbreken. Het wordt in de middag tussen de 20 en 24 graden Celsius.

Dinsdag

“Dinsdagmiddag wordt het hooguit 16 tot 20 graden”, vertelt ze verder. In de ochtend is het wat bewolkt, maar ’s middag schijnt hier en daar de zon. Het zuidoosten blijft ook dinsdag gevoelig voor een enkele bui.

Woensdag

Woensdag blijft het in heel Nederland de hele dag droog. Wel wordt het ‘slechts’ 16 of 17 graden Celsius, wat redelijk koud is voor juni. De laatste keer dat de temperatuur onder de 20 graden in de middag uitkwam, was op 19 mei dit jaar.

Richting het weekend

Verderop in de week zal de temperatuur langzaamaan weer gaan stijgen. In de middagen bereikt het kwik de 20 graden. Maar de kans op echt hete, zomerse dagen met temperaturen rond de 25 en 30 graden is wel redelijk klein, aangezien de wind vanuit het westen komt. De kans op regen is hierdoor ook wat groter.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock