Eindelijk: volgende week zomerse temperaturen en dít wordt de mooiste dag

April doet dit jaar echt wat hij wil: begin deze maand hadden we nog te maken met flinke kou, maar volgende week lijkt het heerlijk zomers weer te worden. En met zomer bedoelen we dan ook echt 25 graden – of zelfs hoger!

Dit weekend krijgen we al een voorproefje met zonnige perioden, maar ook nog wel wat wolkenvelden en een enkele bui. Na het weekend wordt het pas echt mooi weer. Woensdag lijkt dé dag te worden met temperaturen die kunnen oplopen tot 25 graden in het binnenland, inclusief een fijn zonnetje.

Zomerse dag

Op zo’n zomerse dag hebben we lang moeten wachten. Volgens Buienradar was het voor het laatst warmer dan 25 graden op 30 augustus vorig jaar. Niet zo gek dus dat wel allemaal zo uitkijken naar de zomer. Nog heel even geduld… Vanaf dinsdag gaat de zon schijnen en dat lijkt tot en met het weekend zo te blijven. Eindelijk!

Bron: RTLNieuws. Beeld: ANP.