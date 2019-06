Zomerse temperaturen! Vrijdag kan het lokaal 27 graden worden

Zo somber als het weer nu nog lijkt, zo zomers gaat het vanaf dit weekend worden. Vrijdagmiddag kan het kwik oplopen tot boven de 25 graden en ook zaterdag zal het volgens de voorspellingen warm worden.

Dat wordt zonnen in de tuin en op het terras zitten!

Komende week

Meteoroloog Martijn Dorrestein van Buienradar ziet het positief in. Dinsdag, woensdag en donderdag zal nog even gevuld zijn met bewolking, regen en zo’n 19 graden vanwege een zogenoemde frontale storing in de buurt van ons land, maar vrijdag zal er een omslag zijn.

Vrijdag

Vrijdag wordt het zomerweer met gemiddeld zo’n 24 graden. Lokaal kan de temperatuur in het oosten van het land zelfs oplopen tot 27 (!) graden. Kun je dat geloven als je nu uit je raam kijkt?

Zaterdag

Zaterdag zet het lekkere weer door, maar helaas is er wel kans op een bui. Ook daalt de temperatuur. Aan zee wordt het dan zo’n 20 graden, maar in het oosten van het land kan het nog steeds 26 graden worden.

Hier en daar buien typeren het Nederlandse weer. Om zeker te zijn van zonnig weer kun je naar Sicilië:

Bron: Buienradar. Beeld: iStock