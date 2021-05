Niet in de zon op het terras: zomerse weersvoorspelling valt in het water

De coronacrisis heeft Dinand (48) en Lucy Woesthoff (41) aan het denken gezet. Want wat is de les van deze bizarre tijd? Dinand en Lucy weten na deze tijd in ieder geval wat ze niet willen en daarom pakt de familie Woesthoff hun koffers en verhuist naar Ibiza.

Dinand en Lucy Woesthoff maken op Instagram bekend dat ze naar het Spaanse Ibiza verhuizen. Waarom? “De bewustwording van wat ik niet meer wil is door corona een 100x versneld. Wat ik wel wil, ga ik ontdekken. Waar het pad is. Samen, thuis. Er is een hele sterke behoefte om dingen anders te doen. Natuur, bezit, werken, eten, milieu, tijd bijvoorbeeld. Waarom doen we het zoals we het doen? Wie willen we zijn?

Deze familie gaat er anders in staan. Dat wil zeggen, we gaan het in ieder geval proberen. Adventure’s out there! Elke dag weer. 86400 kansen lang. First chapter: Ibiza, Spanje. De familie Woesthoff gaat verhuizen!”, schrijft Dinand aan het einde van een persoonlijk bericht op Instagram.

Dinand Woesthoff maakt groot nieuws bekend

De zanger schrijft dat hij het afgelopen jaar na is gaan denken over zijn leven. “Wat als het morgen stopt. Wat als ik, wat als jij… Wat als wij morgen er echt achter komen dat niets vanzelfsprekend is in ons zijn samen vandaag. En had ik die les niet eigenlijk nu al lang moeten begrijpen, zo een fantastisch, maar turbulent leven verder?”, aldus Dinand. Hij schrijft dat hij altijd maar aan het rennen, moeten en gaan is: “Een waas van door, door, naar meer, meer. En corona-les of niet, ik wil dat niet meer zijn. In die ratrace. (…)Noem het naief. Noem het bevoorrecht. Noem het wat je ook wilt. Misschien blijkt het allemaal waar.”