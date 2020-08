Zomerstorm Francis komt dinsdag onze kant op: grote kans op schade

Na regen komt normaal altijd zonneschijn, maar in Nederland is het in deze periode precies andersom. Na een historisch lange hittegolf is het weer omgeslagen naar herfstweer en krijgen we te maken met een zomerstorm.

Dinsdag en woensdag krijgen we te maken met onstuimig weer door zomerstorm Francis. Langs de west-en noordkust kan de windkracht oplopen naar 9 en worden zeer zware windstoten tot net boven de 100 kilometer per uur verwacht.

In het binnenland gaat het met windkracht 5 ook stevig waaien en dat kan op verschillende plekken voor schade zorgen. Ook kan het gevaarlijk zijn om met een aanhanger, caravan of lege vrachtwagen de weg op te gaan en is het door de zuidwestenwind oppassen op bruggen en dammen.

Windkracht 9

Vooral in de nacht van dinsdag op woensdag en woensdag in de ochtend wordt er harde wind verwacht. Aan de kust van Zeeland, Zuid- en Noord-Holland kan het dan mogelijk oplopen tot windkracht 9. Woensdag neemt gedurende de dag de wind weer af.

Naast de harde wind, kan er ook veel regen vallen. De meeste buien worden dinsdag in het westen en noorden verwacht. Ook woensdag valt er veel regen in het noordwesten en noorden en wordt ook onweer verwacht.