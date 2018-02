Híer kun jij het best zomervakantie vieren, op basis van je sterrenbeeld

Hartje winter: de hoogste tijd om je zomervakantie te boeken! Weet jij al waar je heen gaat? Een ver oord, of toch lekker in Europa? Je sterrenbeeld helpt je wellicht verder in je keuze.

Het zou namelijk in de sterren geschreven staan van welke vakantiebestemming jij het meest geniet. En dat is zeker nú wel fijn om te weten, met al die vroegboekkortingen. Dus reis jij naar een ver, tropisch oord, of blijf je toch lekker in Europa? Zoek je specifiek de zon op? En ga je voor de cultuur en actie, of word je gelukkiger van hangen op het strand?

Waterman (20 januari – 18 februari)

Waterman, jij bent onafhankelijk en doet het graag nét even anders. Je zit niet te wachten op massa’s mensen en toeristen. Nee, jij zoekt liever de rust op in Zweden of Ierland of een Frans of Italiaans dorpje. Ook zou jij weleens heel gelukkig kunnen worden van een yogavakantie in Thailand.

Vissen (19 februari – 20 maart)

Vissen zijn romantici en worden zielsgelukkig van idyllische, romantische bestemmingen. Venetië, Parijs, Kopenhagen, Rome, Monaco, Sicilië: je vakantiedromen worden hier hoe dan ook verwezenlijkt.

Ram (21 maart – 19 april)

Rammen zijn energieke avonturiers die niet (lang) stil kunnen zitten. Ze hebben een vakantie nodig waarbij ze veel kunnen dóen. Van wandelen tot en met fietsen en van snorkelen tot en met langlaufen of skiën. Luxe boeit jou niet zo: een simpele bungalow die op een praktische plek ligt vind jij prima. Ga bijvoorbeeld op een 9-daagse rondreis door Cuba, vulkanen bewandelen in het Spaanse La Palma of houd het bij een verrassende citytrip naar Letland.

Stier (20 april – 20 mei)

Jij bent een echte cultuursnuiver. En daarom vind jij je geluk op een vakantiebestemming die barst van kunst, theater, architectuur en heerlijk lokaal eten. Je doet er goed aan om bijvoorbeeld een reis naar Parijs of Praag te boeken. Maar zeker verder weg van huis kun jij ook je lol op: denk aan een rondreis door Cuba, ontdek het bruisende Bangkok in Thailand.

Tweelingen (21 mei – 20 juni)

Tweelingen zijn dól op steden en drukte. Daarom zoeken ze graag bruisende (hoofd)steden op. New York, Barcelona, Parijs: ja, daar voelen Tweelingen zich thuis. De Europese grens over? Richt je pijlen dan zeker eens op het indrukwekkende Bangkok in Thailand. Ook Ibiza is een goede optie voor jou.

Kreeft (21 juni – 22 juli)

Jij bent gék op eten. Dus bij je keuze voor een vakantiebestemming, speelt de lokale keuken dan ook zeker een rol. Ga voor de heerlijke Spaanse cocina en reis bijvoorbeeld af naar Valencia, volg een pastaworkshop in het Italiaanse Lazio of schuif aan tafel in Thailand, waar je de meest Instagram-waardige gerechten krijgt voorgeschoteld. Zwemmen en lekker strandhangen heb jij net zo hoog in het vaandel staan. Daarom zijn naast Thailand ook Griekenland en Bonaire een aan te raden bestemming voor jou: daar vind je dromerige stranden.

Leeuw (23 juli – 22 augustus)

De Leeuw houdt van de nodige portie glamour op vakantie. Jij beleeft je ultieme vakantie in steden die barsten van die luxe en charme, zoals Parijs, New York, Milaan en Ibiza. Tuurlijk, je geniet ook van de zon en cultuur, maar het grootste gedeelte van jouw vakantie bestaat toch wel uit shoppen en leuke souvenirs scoren.

Maagd (23 augustus – 22 september)

Lastminute en op de bonnefooi ergens naartoe vliegen? Nee, dat is niet aan de Maagd besteed. Jij houdt van plannen en lijstjes maken en verdiept je van tevoren erg goed in interessante feiten over het land van bestemming. De ideale vakantieplek voor jou is een land dat geschiedenis en cultuur ademt. Denk aan Egypte, Griekenland, Rome of Berlijn, of boek deze achtdaagse rondreis door het Italiaanse Puglia.

Weegschaal (23 september – 21 oktober)

Als Weegschaal hou je ervan om je onder de mensen te begeven. Je wilt dan ook graag naar een land waar de mensen gastvrij, gezellig, warm en makkelijke praters zijn. Jij vindt je geluk in Frankrijk, Thailand, Turkije, Curacao, Bonaire of Spanje.

Schorpioen (22 oktober – 21 november)

Schorpioenen houden van mysterie en romantiek. Vakantiegangers met dit sterrenbeeld genieten van exotische bestemmingen als Cuba, Egypte en Rome. Zeker de romantici onder de Schorpioenen zullen een geweldige reis beleven als ze naar Venetië of Parijs gaan.

Boogschutter (22 november – 21 december)

Boogschutters, reisbureaus zijn maar wát blij met jullie. Jullie zijn namelijk de grootste avonturiers en gaan dan ook dolgraag naar plekken waar van alles te ontdekken en leren valt. Spanje, Turkije, Vietnam, Zuid-Afrika, Praag, Mexico: eigenlijk is de hele wereld the place to be voor de Boogschutter.

Steenbok (22 december – 19 januari)

Steenbokken houden wel van een uitdaging. Of dit nu afstand, taal of weersomstandigheden betreft. Luieren op het strand is niet echt aan jou besteed. Steenbok, boek je reis maar naar Zwitserland, Griekenland of IJsland.

Bron: The Mind Circle.