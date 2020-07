Zomer- of toch herfstvakantie: weekend brengt wind en regen

Voor een groot deel van Nederland staat de zomervakantie voor de deur, of naderen de vrije weken met rasse schreden. Maar voor zomerse temperaturen moeten we helaas nog even geduld hebben.

Als we de weersvoorspelling van dit weekend moeten geloven, lijkt het eerder herfst.

Advertentie

Ga je de komende dagen op vakantie? Dan zou het zomaar eens kunnen dat je doorweekt de auto staat in te pakken, laat Buienradar aan RTL Nieuws weten. Maar vertrek je naar het zuiden van Europa, dan heb je geluk. Daar laat de zon zich de komende week wél zien.