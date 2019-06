De zomervakantie nadert en daardoor rijst de vraag: hóe zal het weer uitpakken deze zomer? Heb jij de beste vakantiedagen of sla je de plank dit jaar mis?

Meteoroloog Yannick Damen van Weeronline.nl zocht het uit. En we verklappen alvast: wie dit jaar vroeg vakantie viert, heeft geluk.

Advertentie

Juli wordt warm, augustus koeler

“In juli krijgen we regelmatig met zomerse en tropische dagen te maken. Zware onweersbuien verdrijven regelmatig de hitte. Desondanks verloopt juli droger dan normaal”, aldus Damen. De temperaturen kunnen misschien zelfs een tikkeltje té warm uitpakken: op meerdere dagen krijgt Nederland met tropische temperaturen van 30 graden of meer te maken.

Augustus brengt juist typisch Nederlands zomerweer met buien en regelmatig koele dagen. Toch zijn er ook dagen waarop de wind uit een zuidelijke richting waait en het wel warm is. Maar in vergelijking met juli, wordt augustus zeker een minder fijne maand.

Regio zuid heeft geluk

De zomervakantie van regio zuid valt dit jaar precies goed voor wie van zon en warmte houdt. De wind komt over het algemeen uit het zuiden tot zuidwesten en daarmee wordt regelmatig hete lucht vanuit Spanje naar ons land geblazen. De temperaturen zullen meerdere keren de 30 graden of meer bereiken. Oef.

Noord en vooral midden hebben pech

“De schoolvakantie van regio noord eindigt op 25 augustus. De noorderlingen krijgen dus de hete dagen in juli mee, maar ook de koele dagen in augustus. Het midden heeft dit jaar pech. Vrijwel de gehele zomervakantie valt in augustus, precies wanneer koeler weer wordt verwacht”, stelt de meteoroloog.

Vergelijking zomer 2018

Damen voorspelt dus ander zomerweer dan vorig jaar. Doordat de wind vaak de zuidhoek opzoekt, kunnen er vaker zware onweersbuien ontstaan. De temperaturen zullen hierdoor gaan schommelen en is het stabiele, zonnige zomerweer van vorig jaar ver te zoeken.

Regen

Gelukkig stelt Damen ons toch nog een beetje gerust over augustus: “Voor een drijfnatte maand hoeven we niet te vrezen. Gemiddeld over Nederland valt de normale hoeveelheid neerslag van 78 mm.” Dit kan echter wel per regio flink verschillen. “De zware buien zorgen ervoor dat de ene plek tienallen millimeters te verduren krijgt, terwijl het even verderop meevalt met de regen.”

Vakantie in augustus dit jaar? Gelukkig kun je zelf de zon opzoeken in het warme Macedonië (en dat met Libelle’s reisaanbieding al vanaf € 349,-)

8 dagen naar Macedonië Vanaf € 349,- Bekijk hier

5 tips om zonder financiële kater thuis te komen van vakantie:

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Weeronline. Beeld: iStock