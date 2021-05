Eindelijk wat meer zon? Dít wordt het weer in juni volgens weerexperts

Na de koude lente van dit jaar, hopen veel mensen op veel zon in juni. Maar is het wel zo’n feest? De weerexperts van Weeronline geven antwoord op deze prangende vraag.

De lente verliep een stuk kouder dan normaal, maar helaas krijgen we ook in juni regelmatig koel weer. “Daarbij kan vaak een frisse noordenwind opsteken en dan is het hooguit 15-20 graden”, zegt meteoroloog Yannick Damen van Weeronline. “Wel is het vaker droog dan in mei.”

Zon aan de kust

De noordenwind zorgt voor een frisse wind, dus wie hoopte op een warme maand komt van een koude kermis thuis. In het binnenland kunnen bij dit weertype veel wolkenvelden ontstaan, wat de eerste maand van de meteorologische zomer vrij somber maakt. Aan de kust kan het weer iets mooier worden. Daar laat de zon zich in juni wat vaker zien. In tegenstelling tot de natte meimaand, blijft het in juni gelukkig wel redelijk droog.

Een stuk koeler

Normaal is het in juni overdag zo’n 18 à 22 graden Celsius, maar de kans is groot dat we daar dit jaar regelmatig onder zitten. Een zeer warme zuidenwind zit er namelijk niet of nauwelijks in. Wel kunnen we rekenen op af en toe een mooie dag, door de droge en vrij warme oostenwind. In dat geval kan het wel zomers warm worden met maxima van 25 graden.

De rest van de zomer

In juli en augustus krijgen we qua weer waarschijnlijk een typisch Nederlandse zomervakantie. Het kan vaak vrij koel zijn, met hier en daar een bui. Het is echter niet uitgesloten dat we meerdere hete dagen of zelfs hittegolven krijgen, doordat de wind enige tijd uit het zuiden zal waaien. “De kans daarop is in elk geval een stuk groter dan in juni.”

