Zondag kans op eerste herfststorm van dit jaar

Het is warm voor de tijd van het jaar, maar dat betekent niet dat het ook lekker weer wordt. Het gaat zondag namelijk flink regenen en waaien.

En die stevige wind brengt de kans op een eerste herfststorm van dit jaar met zich mee. We krijgen dit weekend te maken met een lagedrukgebied dat vanaf de Atlantische Oceaan via de Noordzee onze kant op komt.

Waai niet weg

Dat zorgt voor wind, nog meer wind en veel regen. Er worden windstoten van wel 100 kilometer per uur voorspeld, meldt Weerplaza. Vooral in het noorden en het noordwesten en rondom het IJsselmeer en de Wadden kan het tekeer gaan zondag. Er is officieel sprake van storm wanneer op ten minste één KNMI-station gemiddeld over een heel uur windkracht 9 wordt gemeten.

Maar maak je over de temperatuur geen zorgen: die blijft zo rond de 18 graden hangen en dat is warm voor eind september.

Bron: Weerplaza.