Pas op: zondag kun je snel verbranden

Haal de zonnebrandcrème maar tevoorschijn. Zondag geldt in Nederland de hoogst haalbare zonkracht. Onbeschermde huid kan dan al binnen 10 tot 15 minuten rood kleuren, aldus Weer.nl.

Zondag geldt zonkracht 8, dus haal die factor 50 maar uit de kast.

Zonkracht

Op de weersite wordt de kracht van de zon aangegeven in de UV-index. De laagste factor is 1 en de hoogste is 16. Zonkracht 16 is enkele keren voorgekomen in Afrikaanse of Aziatische landen. In Nederland komt de Uv-straling nooit boven de 8 uit. In Zuid-Europese landen is er nog weleens een zonkracht van 9 of 10.