Dit kunnen we zondag verwachten van storm Dennis

Het mag dan bijzonder warm zijn voor de tijd van het jaar, intussen raast de 3e storm van 2020 over ons land. Storm Dennis begon zaterdagavond op Vlieland en doet zondag andere delen van Nederland aan.

Zo zwaar als storm Ciara, die vorige week over het hele land raasde, wordt storm Dennis niet. Toch wordt het oppassen geblazen en maatregelen treffen. Vooral in het westelijke Waddengebied en de Kop van Noord-Holland treden zware windstoten van meer dan 100 kilometer per uur op, meldt Weeronline. Ook in Zuid-Holland en Zeeland waait het stormachtig met windkracht 8 tot 9. In de rest van het land waait het krachtig tot hard, met windstoten van rond de 80 kilometer per uur.

Pas later vanmiddag en vanavond neemt de storm af. Tot die tijd geldt code geel voor het hele land.

Regen, regen, regen

Naast storm krijgen het westen, noordwesten en noorden ’s ochtends ook te maken met regen. In de rest van het land begint de dag overwegend droog. ’s Middags trekt een regengebied naar het zuidoosten. Het kan dan lange tijd stevig regenen in het hele land. In de loop van de avond klaart het vanuit het westen op.

Maandagochtend is het opnieuw onstuimig, voornamelijk in het noordwesten. Gedurende de ochtend neemt de wind af. In de rest van de week houdt het wisselvallige weer aan en blijft het flink waaien. Oppassen dus als je de weg op moet.

Een goede regenjas komt komende week wel van pas:

Bron: Weeronline, KNMI. Beeld: Pro Shots/Theo van Veenendaal