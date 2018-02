Zonder vrouwen hadden deze 4 dingen niet bestaan

Wij weten natuurlijk allang dat vrouwen onmisbaar zijn op deze wereld, maar dit bewijst dat maar weer. Zonder vrouwen hadden de volgende vier dingen namelijk niet bestaan. En ook mannen zijn daar heel blij mee, zonder twijfel.

1. Wifi

We zeuren wel eens dat de wifi erg traag is, maar bedenk je wel dat mensen jarenlang bezig zijn geweest om draadloos internet voor elkaar te krijgen. Want het is niet niks natuurlijk. Zonder actrice Hedy Lamarr zou er nooit wifi geweest zijn. Ze verveelde zich wel eens in Hollywood en deed om de tijd te doden wetenschappelijke experimenten. Ze bedacht toen een methode waarmee radiocommunicatie door middel van frequentieverspringing ongevoelig gemaakt kon worden voor storingen van buitenaf. Dit wordt ook wel gezien als de voorloper van wifi.

2. Haarborstel

Het is misschien niet heel bijzonder dat deze uitvinding gedaan is door een vrouw, aangezien wij vrouwen vaker lang haar hebben en last hebben van klitten dan mannen. Maar toch mogen we blij zijn dat Lyda Newman de haarborstel bedacht heeft. Althans, we weten niet zeker of zij de borstel heeft verzonnen, maar ze heeft er wel als allereerste een patent op aangevraagd.

3. Bier

Dit is dan weer een onverwachtse wending. Wie had gedacht dat het een vrouw was die bier heeft bedacht? Uit research van historicus Jane Peyton is namelijk gebleken dat het vroegste bewijs van bier in Groot-Brittanië van duizenden jaren geleden is. Verrassend genoeg werd het bier toen door vrouwen gebrouwen. Een leuk weetje om mannen op de kast te krijgen. Cheers to that!

4. Monopoly

Je houdt ervan of je haat het. Dit spel is uitgevonden door een vrouw, maar een man is er met de eer vandoor gegaan. Elizabeth “Lizzie” Magie bedacht de eerste versie en nam er een patent op in 1903. Dertig jaar later nam Charles Darrow het idee van Lizzie over en veranderde een paar regels waardoor het meer op het spel van tegenwoordig lijkt en verkocht het in 1935 aan Parker Brothers, een Amerikaanse producent van speelgoed. En sindsdien is het al jaren een grote hit voor jong en oud.

Bron: Popsugar. Beeld: iStock