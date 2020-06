Hangende zonnebloemen? Zó blijft je verse bos veel langer mooi

De tijd van de zonnebloemen is aangebroken. Het is altijd een feestje voor het oog om de gele, vrolijke zonnebloem in huis te halen. Maar merk je dat die van jouw al snel gaan hangen wanneer je ze in een vaas zet? Met deze tips blijven ze langer mooi.

Zo kun je veel langer genieten van die vrolijke zomerbloemen op tafel.

Hangende bloemen

Je zou denken dat het niet zoveel voeten in de aarde heeft om een bos bloemen in leven te houden. Toch gebeurt het maar al te vaak dat zonnebloemen na slechts een dag of 2 alweer gaan hangen, wat een beetje verdrietig oogt. En dat is natuurlijk precies het tegenovergestelde van wat je wilt bereiken met een verse bos fleurigheid in huis. Gelukkig is er wat aan te doen.