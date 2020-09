Nazomeren: deze én volgende week blijft het lekker warm en zonnig

Goed nieuws voor iedereen die nog niet aan de herfst toe is: de komende dagen wordt het nog vol op warm en zonnig weer. Ook volgende week stijgen de temperaturen.

Er komen nog een aantal zwoele nazomeravonden aan, dus dat wordt heerlijk ’s avonds in de tuin zitten.

De rest van deze week wordt het warm en schijnt de zon flink. Pas op zondag zal het iets bewolkter worden. Ook vandaag kan er af en toe wat bewolking zijn, maar de temperaturen worden tropisch hoog. Zo kan het in het zuiden van het land vandaag oplopen tot 29 graden.

De rest van de week

De eerste zwoele nazomeravond vindt dan ook woensdagavond plaats. Rond een uurtje of negen kan het zelfs nog rond de 20 graden zijn. Dat is natuurlijk heerlijk weer om op een terrasje te zitten of met een wijntje in de tuin. Donderdag wordt het wat minder warm. Het varieert tussen de 18 graden in het noorden en de 27 graden in het zuiden van het land, maar omdat de zon zal schijnen, is het sowieso aangenaam buiten. Vrijdag en zaterdag wordt het zo’n 21 à 22 graden en wordt het ook flink zonnig.

Volgende week

Na een bewolkte dag op zondag zullen de temperaturen in de loop van volgende week weer stijgen. Ook al zitten we dan al in de derde week van september, guur herfstweer wordt het voorlopig nog niet. Maandag wordt het zo’n 23 graden en later in de week kunnen we op dagen met zo’n 25 graden rekenen.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock