Weekend-weer: zacht en af en toe zon, maar regenjas blijft nodig

Het is de komende dagen zacht voor de tijd van het jaar. Met temperaturen tussen de 8 en 11 graden is het best aardig weer. Helemaal droog houden we het alleen niet volgens Weeronline. Vooral in het noordoosten is er vrijdag kans op een paar lichte buien.

November laat zich al weken van zijn zachte kant zien en dat is dit weekend niet anders. We krijgen dit weekend veel bewolking en er valt soms wat (mot)regen. Zondag breekt de zon vanuit het noorden door.

Koele vrijdag

Vrijdag is het frisser dan het weekend met zo’n 8 tot 9 graden. Regionaal kan de zon flink schijnen, maar er zijn ook gebieden waar veel wolkenvelden voorkomen. Dat is vooral in het noordoosten het geval en daar is ook kans op een paar lichte buien. Wil je dus een wandeling maken? Vergeet je regenjas niet.

Grijze zaterdag

Vrijdagavond wordt het bewolkt wat resulteert in een overwegend grijze zaterdag. In het zuiden zal het op de meeste plaatsen droog blijven, in het noorden en noordwesten is juist kans is op motregen. Het wordt 9 graden in het zuidoosten tot ruim 11 graden aan de westkust.

Bewolkte én zonnige zondag