Hup naar buiten: er staat ons een zonnig weekend te wachten

Het hele weekend al volgepland met afspraken? Zeg alles af! Het wordt namelijk zulk mooi en vooral zonnig weer, dat je wel naar buiten móet gaan.

Na een wat grijze januari is februari al een stuk stralender begonnen. En dat pakken we dit weekend lekker door. Volgens Weerplaza is het komend weekend zonnig, meestal droog en staat er bijna geen wind. Zaterdag overdag kan het zuiden nog te maken krijgen met wat bewolking, maar het noorden kan rekenen op veel zon. Met een temperatuur van 6 tot 8 graden is dat een fijne combinatie.

Zondag

Zondag overdag schijnt de zon ook flink, maar later op de dag neemt de bewolking toe. Maar droog blijft het tot de avond gelukkig wel. Genoeg redenen dus om de plannen te wijzigen.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.