Hoera, zonnig weer op komst! Maar... vergeet niet om te smeren

Zonaanbidders opgelet: het wordt dit weekend lekker zonnig. Met de steeds krachtigere aprilzon kan je bij zonnig weer snel verbranden. Smeer je daarom de komende dagen goed in met zonnebrand.

Recent sneeuwde en hagelde het nog, maar komend weekend gaat toch echt de zon volop schijnen. Het wordt geleidelijk aan een paar graden warmer, waardoor het ideaal weer is om buiten te genieten van de lente.

Verbranden

Na het koude weer eerder deze week, zal de zon nu toch echt krachtiger worden. Maar pas op: de huid is na de winter niet zo veel gewend. Bovendien is er nog weinig pigment aangemaakt, waardoor de huid snel kan verbranden. Vanaf vrijdag stijgt de UV-index zelfs van 3 naar 4 en dit betekent dat een onbeschermde en gevoelige huid al goed kan verbranden na een halfuurtje zon. Smeer je dus dit weekend al goed in!

Zonkracht

Dit weekend wordt het met 12 à 14 graden nog niet echt warm. In het zuidoosten kan het lokaal 14 graden worden. Desondanks kan je al snel verbranden. De zonkracht wordt in het voorjaar vaak onderschat. Maar als de wind wat kouder voelt, betekent dit niet dat de kracht van de zon ook minder is. Temperatuur en zonkracht staan namelijk los van elkaar. Je huid hoeft bijvoorbeeld ook niet warm te zijn om te verbranden.

Zonnig weer

Het rustige lenteweer zet ook na het weekend door. De zon zal geregeld schijnen en in het zuiden van het land kan mogelijk zonkracht 5 worden bereikt. De zonkracht wordt voornamelijk bepaald door de stand van de zon, de hoeveelheid bewolking en de dikte van de ozonlaag. Weerkaatsing van zonlicht door bijvoorbeeld zand en water kan de zonkracht met 10 tot 20% verhogen. Dus ook al draag je een lange broek, jas én zonnebril: vergeet niet jouw gezicht in te smeren.

Bron: Weeronline. Beeld: Getty Images.