Waarom de zonsopkomst volgende week extra rood (en mooi) is

Het is de komende dagen heerlijk zonnig weer en dat brengt dan natuurlijk ook een prachtige zonsopkomst en -ondergang met zich mee. Maar dat is niet de reden waarom de zonsopkomst zo mooi is.

Deze week trekt er namelijk een wolk Saharazand over Europa en dat zorgt ervoor dat de hoeveelheid stof in de lucht iets toeneemt. Daardoor kan er na een regenbui ook wat stof achterblijven op bijvoorbeeld auto’s.

Zon

Nu is het de komende dagen droog in het land en kan je het Saharazand dan ook vooral herkennen aan de rood-oranje zonsopkomst. Dat komt doordat de zon dan door het zand in de atmosfeer schijnt. Daar krijgt de zon een veel warmere kleur van. Het stof zit bij ons gelukkig hoog genoeg in de lucht om geen overlast te veroorzaken.

Bron: Weeronline.nl. Beeld: ANP.