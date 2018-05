Zoon Jeroen van der Boom maakt indruk met optreden bij de Toppers

Je kunt het bijna niet gemist hebben: de Toppers staan deze week weer in een bomvolle Johan Cruijff Arena. Zoals elk jaar ging het dak eraf, zéker toen de zoon van Jeroen van der Boom op het podium stond.

Luuk van der Boom is pas elf jaar, maar stapte – alsof het niks was – het podium op om voor 68.000 man op te treden. Samen met zijn vader zong hij een medley van de grootste hits van Jeroen. Die is vanzelfsprekend ontzettend trots. “Hij is mijn mini-me. Zingen en dansen heeft altijd al in hem gezeten. En nu sta ik samen met hem op een podium en draagt hij dezelfde Topperskleding als ik”, aldus ANP.

Dat de appel niet ver van de boom valt, blijkt maar weer. Ook bij Luuk zit het entertainen in z’n bloed. Hij volgde een opleiding bij Lucia Marthas en zingt sinds drie jaar in het koor van Kinderen voor Kinderen.

Het is dit jaar de tiende keer dat Jeroen van der Boom optreedt met de Toppers, die dit jaar uit vier leden bestaat: naast Jeroen zijn ook Jan Smit, Gerard Joling en René Froger onderdeel van de groep.

We kwamen niet per se voor de Toppers maar vooral voor het gastoptreden van Luuk van Kinderen voor Kinderen, de zoon van Jeroen. En hij deed het zo fantastisch dat ik een beetje natte oogies kreeg van trots pic.twitter.com/cEMvmT7VHc — Bram de Wijs (@bramdewijs) 26 mei 2018

Wat moeten Dany en Jeroen van der Boom toch wel naast hun schoenen lopen van trots met twee zulke kanjers van zonen!

Luuk deed gisteravond nog even mee bij de #TIC18 en heeft acuut de harten van het volledige publiek veroverd! #topperindedop #held — Corina van Mechelen (@CorinaMech) 27 mei 2018

11 jarige Luuk van der Boom zingt met vader Jeroen een medley op het podium van de Toppers. Het zal mij benieuwen wanneer Luuk zijn eigen TV programma gaat presenteren — Marinus Klaasse (@mklaasse1) 26 mei 2018

Bron: Instagram en Twitter. Beeld: Brunopress