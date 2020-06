Korter douchen! Grote zorgen om de watervoorraad voor de zomer

Met de warme dagen gebruiken we allemaal extreem veel water. Tijdens het pinksterweekend lag het watergebruik zelfs 70% hoger dan normaal. Drinkwaterbedrijf Vitens maakt zich dan ook grote zorgen om komende zomer. Gaat de watervoorraad het wel halen?

Vitens, de grootste waterleverancier van Nederland, gaf zondag aan dat de watervoorraad erom spande in de provincies Overijssel en Gelderland. De waterdruk in de leidingen moest worden verlaagd om er nog voor te zorgen dat alle inwoners van de provincies nog water uit de kraan kregen. Dit vertelt Cornelis Vlot van Vitens aan NOS. Het verlagen van de druk is het laatste redmiddel dat het bedrijf heeft om iedereen van water te voorzien.

Buffer

Vitens heeft 100 locaties met waterreservoirs die een buffer vormen voor zomerse dagen waarop veel water wordt gebruikt. Normaal gesproken wordt er op warme dagen echter minder water gebruikt dan tijdens het pinksterweekend. Omdat er nu in korte tijd zo veel water werd gebruikt, was er niet genoeg tijd om de buffers aan te vullen met water. Hierdoor werd het spannend of er nog genoeg water zou zijn.

4 miljard liter