Dít vergoedt je zorgverzekering als je besmet raakt met het coronavirus

Ben je ondanks alle getroffen maatregelen toch besmet geraakt met het coronavirus? Dat is natuurlijk flink schrikken. In Nederland zijn er ondertussen al 5560 mensen besmet, waardoor de kans dat ook jij besmet raakt steeds groter wordt. Maar hoe zit het eigenlijk met de vergoedingen van de zorgverzekering?

Libelle zet alles helder voor je op een rij.

Kosten

De meeste behandelingen worden gewoon vergoed wanneer je besmet bent geraakt. Een basisverzekering is in Nederland verplicht, waardoor je niet onverwacht voor torenhoge kosten komt te staan. Mondkapjes, handschoenen , zakdoekjes, zeep of bijvoorbeeld handgel vallen daar echter niet onder en moet je gewoon zelf betalen.