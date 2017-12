Zóveel calorieën zitten er in 1 plak kerststol

Kerststol mag dan wel de feestdag in zijn naam hebben, maar ook voordat het zover is mag je al best een plakje eten. Maar hoeveel calorieën krijg je eigenlijk binnen met één stuk stol?

Kerststol heeft al niet zo’n heel gezond imago en dat blijkt niet voor niets te zijn. Een stuk kerststol met amandelspijs van 100 gram bevat ongeveer 282 calorieën. Daar gaat dan ook nog eens vaak een laag roomboter overheen: 5 gram roomboter bevat zo’n 37 kcal. Al met al eet je met een plak kerststol dus al snel 300+ calorieën. En je moet wel heel sterk zijn om maar één plak te eten.

Suikerbrood

Ter vergelijking: in een plak suikerbrood zitten ‘maar’ 74 calorieën.

Maar ach, het is maar één keer per jaar kerst, niet waar? Houd Libelle.nl trouwens goed in de gaten, want binnenkort komen we met de grote kerststollen-test.

Beeld: iStock.