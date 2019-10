Zoveel calorieën verbrand je als je één pan afwast

De afwas doen: meestal niet iets waar je ontzettend naar uitkijkt. Toch kun je er maar beter ‘ja’ tegen zeggen.

Want de afwas doen verbrandt de nodige calorieën. En dat scheelt weer, al is het maar een beetje. De vaat schoon én lekker in je vel. Met twintig minuten afwassen zou je ongeveer 100 calorieën verbranden.

Wat is dat per vieze pan? Een beetje aangekoekte pan moet wel grondig geschrobd worden. Zeg dat je er dan ongeveer 5 minuten mee bezig bent. Is het toch goed voor 25 calorieën. En al lijkt dat niet veel, met een paar pannen per avond is het toch mooi meegenomen, nietwaar?

Beeld: iStock