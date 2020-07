Heel Nederland slaat een elektrische fiets in (en wel om deze reden)

De coronacrisis is voor veel branches een behoorlijke klap geweest. Maar niet voor de fietsenbranche. Sterker nog: nooit eerder sloegen mensen zo massaal elektrische fietsen in als in mei.

En dat lijkt alles te maken te hebben met het coronavirus.

Advertentie

Verkoopspurt

In mei gingen er maar liefst 58 duizend elektrische fietsen over de toonbank volgens brancheorganisatie Bovag. En dat is niet niks. In mei vorig jaar werden er 38% minder elektrische fietsen verkocht. De flinke verkoopspurt zorgt ervoor dat in de eerste 5 maanden van 2019 al 12% meer e-bikes werden verkocht dan een jaar eerder. In maart en april was er eerst nog sprake van een daling in het aantal verkochte fietsen. Maar de succesvolle verkoop in mei heeft die daling weer rechtgetrokken.

Coronacrisis

Het is niet gek dat Nederland massaal op de elektrische fiets dook. Door de coronacrisis zaten veel mensen thuis en werd een middagje toeren door de natuur een heel uitje. Daarbij was het voorjaar van 2020 uitzonderlijk mooi, wat een tocht door de bossen een stuk verleidelijker maakte. Ook het openbaar vervoer dat tijdenlang beperkt werd, maakte het aanschaffen van een elektrische fiets een makkelijke keuze. Het zorgt ervoor dat je alsnog mobiel bent en met gemak naar je werk komt, zonder auto en zonder al te veel inspanning.

Heb jij weleens op een elektrische fiets gefietst? Libelle’s Marleen testte het een week en vertelt hoe zij het heeft ervaren.



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Rtlnieuws. Beeld: iStock