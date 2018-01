Zóveel kilometer kun je nog rijden wanneer het tanklampje in de auto gaat branden

Wanneer het tanklampje in de auto aangaat, schieten veel mensen in de stress. Want hoe ver kun je echt nog rijden voor je stil komt te staan aan de kant van de weg? Dat zetten we per auto op een rijtje.

Het verschilt per merk en model auto hoe groot de tank is en hoe ver je nog kunt rijden wanneer het tanklampje gaat branden. Deze handige tabel laat per auto zien hoe ver je nog kunt rijden voordat je echt moet gaan tanken. Scheelt een hoop paniek de volgende keer op de snelweg.

Goed om te onthouden: de meeste tanks houden altijd 2 liter ‘achter’ als reserve, dus de kans is groot dat je het makkelijk haalt tot het tankstation.

Staat jouw auto er niet tussen? Kijk dan welke bolide in het bovenstaande lijstje het meest op jouw auto lijkt.

Het leukst met volle tank: deze rondreis door Oregon (Amerika):

Beeld: iStock.