Zóveel kost het beroemde appartement uit 'Bridget Jones's Diary'

De tikkeltje onhandige Bridget Jones (Renée Zellweger) maakte de ene na de andere blunder, maar één ding had ze wel goed voor elkaar: ze woonde in een knus appartement in hartje Londen.

Maar hoeveel zou het kosten om het appartement van Bridget Jones in Bridget Jones’s Dairy te kopen?

Café

Het gezellige appartement bevindt zich nog altijd boven The Globe Tavern, een café op de hoek van Bedale Street, en ligt op een steenworp afstand van Borough Market. Bovendien is het slechts 2 minuten lopen van de London Bridge.

Flink bedrag

Het beroemde appartement heeft 1 slaapkamer en ligt in het hartje van Londen. Een ideale plek dus om te wonen, maar hoeveel zou je voor deze woning moeten betalen? Het appartement staat momenteel niet te koop, maar mocht de flat vandaag nog op de markt gaan, dan zou het 1.438.757 pond (1.688.410 euro) kosten.

Bron: Daily Mail. Beeld: Pinterest