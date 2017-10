Zoveel kost het écht om te gast te zijn op een bruiloft

Wanneer iemand in je familie of vriendenkring gaat trouwen, is dat voor iedereen een speciale dag. Toch zit er ook een andere kant aan te gast zijn op een bruiloft.

In de video wordt namelijk uitgelegd dat een bruiloftgast gemiddeld 888 dollar uitgeeft aan een bruiloft. Lijkt ons wat veel, meer we kunnen ons voorstellen dat de kosten snel op kunnen lopen. Een vrijgezellenfeest (wat tegenwoordig al snel een heel weekend is), een verlovingscadeau, een cadeau op de bruiloft zelf en dan heb je nog niet eens een outfit voor de dag zelf. Toch iets om overna te denken.

Bron: Popsugar.com. Beeld: iStock.