Zóveel kost jouw huisdier per maand

Een kat of hond in huis is natuurlijk hártstikke gezellig. Maar: helemaal gratis is de onvoorwaardelijke liefde die je krijgt van zo’n beestje niet.

Wie een hond, kat, vogel of knaagdier in huis neemt, krijgt te maken met eenmalige en terugkerende kosten. Onder de eenmalige kosten valt bijvoorbeeld het kopen van een puppy. Je kunt natuurlijk gaan voor een viervoeter uit het asiel, maar wie kiest voor populaire rashond (wij noemen bijvoorbeeld een labradoodle) mag diep in de portemonnee tasten. Ook een raskat is niet goedkoop: die kan zó 1000 euro kosten. Terugkerende kosten zijn bijvoorbeeld het voer en kattenbakvulling.

Nog meer kosten

En dan komt het chippen en registreren (en het wijzigen van de gegevens) van je nieuwe huisdier. Ook daar zijn kosten aan verbonden. Bij een dierenarts of het asiel kost dit ongeveer tussen de 20 en 40 euro (soms is dat inclusief registratie). Goed om te weten: sommige huisdierverzekeraars vergoeden (een deel van) de chipkosten. Jonge pups zijn vaak al gechipt en geregistreerd.

Cursussen & trainingen

Heb je een lieve puppy in huis gehaald? Grote kans dat je met ‘m op puppycursus gaat. Hartstikke goed en nuttig, maar zo’n cursus kost wél wat. Lessen beginnen ongeveer vanaf tien euro per uur.

Spullen voor in & om huis

En wat dacht je van een mand, kussen, bench, riempjes, hok, kattenluikje, kattenbak, mand of tas voor vervoer, een krabpaal, eet- en drinkbakken, speelgoed, borstels… Bij elkaar kun je denken aan zo’n honderdvijftig euro voor spullen in en om huis die je nodig hebt voor je huisdier.

Dat is nog niet alles

Goed, we zijn al een heel eind. Maar: dit is nog niet alles. Een kat moet soms ingeënt worden, of gecastreerd of gesteriliseerd (voor een hond rond de driehonderd euro, voor een kat rond de honderd euro). En dan komt nog een eventuele verzekering, kosten voor je huisdier tijdens vakantie, hondenbelasting en – als je zelf je hond niet altijd kunt uitlaten – een hondenuitlaatservice. En dan natuurlijk nog het allerbelangrijkste: elke dag een bakje voer voor jouw lieve beestje.

Volgens het Nibud kost een hond, kat, vogel of knaagdier ongeveer zoveel per maand:

Hond: €50,- maandelijkse vaste kosten, €160,- jaarlijkse kosten dierenarts

Kat: €23,- maandelijkse vaste kosten, €120,- jaarlijkse kosten dierenarts

Vogel: €8,- maandelijkse vaste kosten

Knaagdier: €14,-maandelijkse vaste kosten, €40,- jaarlijkse kosten dierenarts

Je leest het al, de kosten kunnen flink oplopen. Gelukkig is het het allemaal waard, toch? Want de liefde van een huisdier is nergens mee te vergelijken!

Dit zijn de allerleukste cadeaus voor échte poezenliefhebbers:

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Nibud.nl. Beeld: iStock.