Zóveel spinnen zitten er gemiddeld in de herfst in je tuin

Het is september en dan weet je: de spinnen zijn er weer. Heb jij ze al gespot in de tuin of in je huis?

Zeker de kruisspin kun je vaak tegenkomen.

De kruisspin is voor de zevende keer op rij het meeste geteld bij de jaarlijkse spintelling. De tweede plaats is voor de grote trilspin. Maar hoe veel spinnen kun je nu een beetje verwachten? Nou, best wat. Maar liefst 17 spinnen worden er gemiddeld in ons land in een tuin geteld. Dat aantal neemt gelukkig wat af, want vorig jaar konden we nog gemiddeld rekenen op 22 spinnen. Maar er is dit jaar maar in 102 tuinen geteld en het wisselt nogal per plek, dus wie weet ligt het aantal in een grote tuin hoger.

Thuis

Dankzij de veel getelde kruisspin denken we dat we dit jaar erg veel overlast hebben van spinnen. Maar dat valt eigenlijk best mee, aldus bioloog en spinnenexpert Jinze Noordijk in het AD. Iedereen denkt van wel, omdat de algemene kruisspin nu volwassen is. Die spin leeft langs je huismuren, in je tuin en is dus heel erg dicht bij de mens. En hij wordt groot. Daarom valt hij op.’’

En, eh, buiten is misschien nog niet eens zo erg. Maar binnen dan? Volgens een ander onderzoek leven er gemiddeld in een huis 32 tot 211 insecten en geleedpotigen. Het komt meestal neer op de 24 tot 128 spinnen. Binnen, dus. Eigenlijk weet je dit liever niet…

