Zóveel vrouwen zetten de verwarming stiekem wat hoger

Heb jij het áltijd koud en zet je daarom weleens heel stiekem de verwarming wat hoger? Maak je geen zorgen, je bent echt niet de enige.

Uit een enquête van Offerteadviseur onder 1068 deelnemers, blijkt dat 48 procent van de koppels weleens discussieert over de verwarming. Een groot deel maakt hier dan ook afspraken over. Toch past 21 procent van de ondervraagden af en toe stiekem de temperatuur aan. En laat het nu vooral de vrouwen zijn die dat doen.

Lichaamswarmte

Heel verrassend is dat misschien niet, aangezien vrouwen het sneller koud hebben dan mannen. Dit komt doordat hun verbranding sneller werkt en omdat ze nu eenmaal meer spieren hebben. Dit zorgt automatisch ook voor meer lichaamswarmte. Daarnaast zijn vrouwen net wat gevoeliger voor een kleine temperatuurverandering dan mannen.

Minder kwetsbaar

Toch is het volgens Wouter van Marken Lichtenbelt, hoogleraar Ecologische Energetica en Gezondheid aan de Universiteit Maastricht, beter om af en toe de verwarming wat lager te zetten. Een afwisseling tussen koude en warme lucht is namelijk hartstikke gezond. Bovendien train je zo je lichaam om zich aan te passen wanneer er temperatuurwisselingen zijn. “De contrasten worden vaak als prettig ervaren en maken ons als mens minder kwetsbaar voor extreme temperaturen”, legt hij uit in het AD.

Geld besparen

Bovendien bespaar je heel wat geld door de verwarming iets lager te zetten. Zelfs als je de verwarming maar 1 graad omhoog zet, ben je al zeker 50 tot 80 euro per jaar extra kwijt aan stookkosten. Misschien is het dan toch slim om je aan de afspraken met je partner te houden en een heerlijk warm vest en dikke sokken aan te trekken.

Meer tips om geld te besparen? 5x zó blijft je energierekening laag:



Bron: AD. Beeld: iStock