Het is zover: het gaat weer vriezen

De winter lijkt de herfst te hebben ingehaald: het wordt opeens een stuk kouder.

Volgende week gaat het namelijk vriezen.

Toen wel warm

Voor automobilisten betekent het: dat wordt krabben. Dit weekend is er een scherp temperatuurverloop. Zaterdag wordt het nog aardig warm, maar zondag komt er koude lucht onze kant op. Dan wordt het maximaal nog maar 10 graden, terwijl het vandaag nog zeker 16 graden is. In 2011 was dat nog heel andere koek: toen werd het nog 18,3 graden in de Bilt op 4 november.

Maar dat is een uitzondering: die 10 graden die we morgen aantikken is normaal voor de tijd van het jaar. Het gaat ook, lekker Hollands, regenen morgen. Zeker de kustplaatsen zullen nat en onstuimig zijn – typisch herfstweer. Ook een klap onweer is nog niet uitgesloten. Maar zondagavond is het vooral aan te raden om een dikke jas aan te trekken. Het wordt dan 2 graden en het gaat lokaal zelfs vriezen.

Bron: Weerplaza. Beeld: iStock